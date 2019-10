D'Autoritéite hu sech erwaart, datt Kokain an Extasy am Ofwaasser fonnt géif ginn, ma beim Crystal Meth war een dann e bëssen iwwerrascht.

Et gëtt vill Kokain an Extasy zu Lëtzebuerg consomméiert. Déi Konklusioune kann een aus enger neier Etüd zeien, déi den nationale Gesondheetslaboratoire zesummen mam LIST gemaach huet an déi e Freideg presentéiert gouf. Konkret goufe Prouwen aus enger Kläranlag vu Péiteng geholl, déi dann am Labo analyséiert goufen a mat Hëllef vun deenen een zréckrechne kann, wat consomméiert gouf. Dëst wier eng komplementar Informatioun, nieft den Donnéeën, déi d'Police de Justizministère an d'Santé am Beräich vun der Drogeconsommatioun hunn.

Et muss ee jo och wëssen, wann een zum Beispill d'Echantillone beim Abrigado moosst, do huet een eng bestëmmte Populatioun, déi net onbedéngt der Gesamtpopulatioun gläichzestellen ass, well ech mengen, wann ech dat sou dierf nennen, de "Bänker", dee säi Kokain hëlt, ass net onbedéngt am Abrigado erëmzefannen, mä awer am Ofwaasser, sou d'Analyse vum Dr. Alain Origer vum Gesondheetsministère.



Kokain ass vill am Ofwaasser fonnt ginn, Extasy och relativ vill. Dëst sinn Drogen, déi och reegelméisseg vun der Douane an der Police saiséiert ginn. Méi iwwerraschend ass dofir d'Präsenz am Ofwaasser vu Crystal Meth, eng Substanz, déi nëmme rar bei Saisien opdaucht, déi awer an all de Prouwe fonnt gouf, wann och a klengem Mooss.

Ech hunn de Leit ëmmer gesot, Crystal Meth gëtt et hei net. Mä ech hu mech offensichtlech geiert. Mir hunn et a sämtleche Prouwe fonnt, déif, ganz déif, mä en ass do, dat ass offensichtlech! esou den Dr. Serge Schneider vum nationale Gesondheetslaboratoire.

Am europäesche Verglach läit Lëtzebuerg wäit iwwert der Moyenne vu Kokain, dee vun 1.000 Awunner pro Dag consomméiert gëtt, dat nämmlecht gëllt och fir den MDMA, also den Extasy. D'Analyse weisen net, wéi vill Leit Drogen huelen an och näischt iwwert d'Qualitéit vun de Substanzen.

Donieft gouf ënnerstrach, datt den Undeel un Drogen, deen an der Kläranlag vu Péiteng fonnt gouf, keng Gefor fir d'Leit duerstellt.

D'Fuerscher vum LIST an dem LNS wëllen an Zukunft weider esou Analysen op verschidde Plazen oder méi spezifesch, zum Beispill wa Festivaller uechtert d'Land sinn, maachen.