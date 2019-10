E Freideg de Moie sollt et zu engem Prozess an zweeter Instanz géint de Lee Michel Baseggio kommen, kuerzzäitege Kandidat vun „Demokratie 2018".

Sollt, well den Appel-Prozess gouf no kuerzer Zäit wéinst neie Beweiser vu sengem Affekot bis den 2. Mäerz ausgesat. Am Februar gouf de Lee Michel Baseggio um Dikrecher Geriicht wéinst Bedruch zu 2 Joer Prisong an zu enger Geldstrof vu 5.000€ veruerteelt. Him gouf virgehäit, sech fälschlecherweis als Paschtouer an als Affekot ausginn ze hunn.

AUDIO: Appel-Prozess vum Lee Michel Baseggio op Mäerz 2020 verréckelt

Genee wéi am 1. Prozess ass de Lee Michel Baseggio och e Freideg de Moien net ugetrueden: Hien hat sengem Affekot en Donneschdeg den Owend e Krankeschäin eraginn, sou datt de Me Luci hie vertrueden huet. Den Affekot, deen nom 1. Prozess d'Verdeedegung vum Mann iwwerholl hat, huet e Freideg vun enger onkompletter Enquête geschwat. Sengem Client géif Bedruch virgeworf ginn, well hien als Paschtouer vun der „Unabhängig-Katholische Kirche" Computermaterial op seng Privatadress liwwere gelooss hätt. Am Dossier wär awer keng Spuer vun enger Commande ze fannen, an et wär dem Me Luci no net anormal, datt eppes op e Siège social geliwwert gëtt. Säi Mandant wär och zum Paschtouer an esouguer zum Bëschof vun där onofhängeg-kathoulescher Kierch geweit ginn, sou datt hien effektiv do de Pater Pio wär.

D'Vertriederin vum Parquet général ass dee Moment dotëscht gefuer. Et ass mol net méi zum Fait komm, datt de Lee Michel Baseggio och als Affekot opgetrueden ass. Si huet vun engem ganze Koup Bedruchsaffäre geschwat, déi den Ugekloten Opweises hätt. Dëse dee wär „scho ganz vill a sengem Liewe gewiescht". Den Appel-Prozess géint de Mann mam gutt gefëllte Casier - d'Vertriederin vum Parquet général huet op eng 10 Inscriptioune wéinst Fälschung a Bedruch verwisen - gouf doropshin ebe bis Ufank Mäerz ausgesat. De Rendez-vous vun e Freideg mat der Justiz war iwwregens net deen eenzegen dës Woch: Virgëschter sollt de Mann nämlech um Stater Geriicht fir eng Opposition contre jugement untrieden, wat hien awer och net gemaach huet. An där Affär hat hien am Oktober zejoert 4 Joer Prisong an eng Geldstrof vun 3.000€ kritt, well hie sech fälschlecherweis als Psycholog ausginn an domat Leit Suen ofgeknäppt hat. Hei ass d'Uerteel de 7. November.