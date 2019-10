Op den Timbere sinn d'Kasematten an de Kaiser Karl V ze gesinn. Donieft gëtt och de Space Mining als Thema opgegraff.

Zanter 2005 ass Lëtzebuerg e vollwäertege Member vun der europäescher Weltraumagence. Domadder gouf de Grondsteen fir d'Bedeelegung fir d'Participatioun vun Entreprisen aus dem Grand-Duché u Fuerschungsprojeten am Weltraum geluecht. Den Timber zum Thema Space Ressources gouf vun enger polnescher Kënschtlerin kreéiert. Lëtzebuerg huet mat Polen ee "Memorandum of understanding" fir eng gemeinsam Zesummenaarbecht bei Weltraum-Projeten ënnerschriwwen.

Dee groussen Ënnerierdesche Verdeedegungssystem vun de Kasematten ass enk mat der Geschicht vun der Stad Lëtzebuerg verbonnen. An ass elo och op engem Timber ze fannen. De Layout huet de Lëtzebuerger Arnaud de Meyer gemaach.

De Karl V. gouf de 24. Februar 1500 a Prënzenhaff zu Gent gebuer an ass den 21. September 1558 am Klouschter San Jeronimo de Yuste gestuerwen. Den Habsburger war ee vun de mächtegsten europäeschen Herrscher an der Geschicht. De Karl V. war zäitweis den Herrscher vun all den däitschsproochege Länner.

