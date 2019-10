Wéi de CGDIS mellt, koum et op eise Stroossen zu 2 Accidenter mat all kéiers 2 Blesséierten.

Géint 22 Auer krute sech op der Tréierer A1 Direktioun Lëtzebuerg e puer Gefierer ze paken. Zwou Persoune goufe blesséiert.

Um 1.46 Auer krut en Automobilist um CR 123 tëscht Steesel a Walfer e Bam ze paken. Och h goufen 2 Persoune verwonnt.

Eppes kuerz virun 18 Auer hat et nach an engem Keller zu Käerch an der Rue de Windhof gebrannt. Detailer si keng gewosst.