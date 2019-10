Um drëtten Dag vu senger Aarbechtsvisitt a China huet de Vizepremier François Bausch d'Geleeënheet genotzt, fir sech och d'Pandabieren ukucken ze goen.

Am Dujiangyan Conservation and Research Center for the Giant Panda liewen eng 38 Pandabieren. Duerch Initiativen wéi dës konnt d'Populatioun vun de schwaarz-wäisse Bieren déi lescht Joren erëm an d'Luucht gesat ginn. An der fräier Natur si si virun allem duerch d‘Zerstéierung vun hirem Liewensraum menacéiert.