Datt net vill Leit um Sonndeg an der Stad ënnerwee waren, dierft net nëmmen um schlechte Wieder geleeën hunn.

Um traditionelle Mantelsonndeg haten e Sonndeg tëscht 14 Auer an 19 Auer eng ganz Rei Butteker uechter d’Land op. D’Geschäftsleit an der Stad haten nawell Pech mam Wieder, et huet de ganzen Nomëtten ouni Ënnerbriechung gereent. Deemno waren och keng Massen u Leit an der Stad ënnerwee. Dat hätt awer och nach aner Grënn, sot eis d’Sophie Giacalone, Commerçantin an der Aller Avenue op der Gare.

Les dimanches ouverts maintenant sont devenus très calmes. Il y a des années - moi, quand j'arrivais en 2014, on ouvrait les dimanches et les dimanches marchaient vraiment très bien. Et ensuite, tous les magasins n'ont pas continué à jouer le jeux. Et du coup, ça c'est énormément calmé dans les centre villle. Là on a des travaux, donc avec les travaux, c'est encore pire. Parce que du coup, le traffic est très compliqué. Donc voilà, on n'a pas des dimanches exceptionnels. Bon là on a un jour de pluie, donc ça n'arrange rien.

Et géifen ënnerschiddlech Grënn ginn, firwat déi aner Butteker haut net opgemaach hätten, esou d’Sophie Giacalone. Et wier op alle Fall opwenneg, fir säi Personal z’organiséieren an et misst sech dowéinst och wierklech lounen, soss géifen d’Geschäfter léiwer zou bleiwen.