Grad am Beräich vun der Logistik an dem Cargo-Transport wëll Lëtzebuerg seng Bezéiungen zu China weider ausbauen.

Och wann dat u sech individuell Entreprisë concernéiert, kommen esou Geschäfter net ouni d'Ënnerstëtzung vun der Politik zustanen. Dat, well éischtens a China grousse Wäert op perséinlech Bezéiunge geluecht gëtt, an zweetens, well hei d'Politik d'Wirtschaft mat kontrolléiert. Ouni den Accord vun der Politik leeft näischt, a fir deen ze kréien, brauch een déi politesch Konterpartie, déi sech fir de Projet asetzt.

Chengdu läit ganz zentral an huet sech zu engem wichtege wirtschaftlechen a logistesch gutt vernetztem Zentrum entwéckelt. Dofir gesäit och d'Cargolux hei Potential als méiglech nei Destinatioun a China. Doriwwer gouf och e Sonndeg de Moie Lokalzäit nach eng Kéier mat de Responsabele vun Chengdu diskutéiert. Wéi grouss dat Potential ass, weist eleng de Fait, dass hei aktuell en neie grousse Fluchhafe gebaut gëtt, a Chengdu domat no Shanghai a Peking déi drëtt chinesesch Stad ass, déi en zweete Fluchhafe kritt.

Fir déi perséinlech Bezéiungen ze verstäerken, gouf et e Samschdeg den Owend en Treffe mam Gouverneur an dem Parteisekretär vun der Provënz Sichuan. Dëst ass eng ganz formell Affär, ma ass hei a China immens wichteg fir zukünfteg kommerziell Relatiounen opzebauen.

Wann et ëm d'Bezéiunge mat China geet, gëtt dacks d'Fro iwwert déi komplett Meenungsfräiheet gestallt, déi d'Awunner a China net hunn. A puncto Respekt vun de Mënscherechter ass de Minister awer iwwerzeegt, dass China sech onse Standarden duerch déi ekonomesch-sozial Entwécklung ëmmer méi un Europa wäert upassen.

Alles an allem war de Minister awer op en Neits impressionnéiert vun de Chinesen an hirer Motivatioun virunzekommen.

Virun der offizieller Entrevue owes huet de Minister sech den Dag iwwer nach kënnen de Bewässerungssystem vun Dungjianyang ukucken. Dëse gouf scho virun 2.300 Joer gebaut a schützt zanterhier d'Ëmgéigend virun Iwwerschwemmungen a suergt gläichzäiteg dofir, dass genuch Waasser do ass, fir d'Felder ze netzen.

Meet and Greet mat de Pandaen a China

Um drëtten Dag vu senger Aarbechtsvisitt a China huet de Vizepremier François Bausch d'Geleeënheet genotzt, fir sech och d'Pandabieren ukucken ze goen.

Am Dujiangyan Conservation and Research Center for the Giant Panda liewen eng 38 Pandabieren. Duerch Initiativen wéi dës konnt d'Populatioun vun de schwaarz-wäisse Bieren déi lescht Joren erëm an d'Luucht gesat ginn. An der fräier Natur si si virun allem duerch d'Zerstéierung vun hirem Liewensraum menacéiert.