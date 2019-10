Aus verschiddene Grënn huet déi jonk Politikerin decidéiert, fir déi nächst Walen net méi am Zentrum, mä am Süden ze kandidéieren.

Géigeniwwer RTL huet d'Djuna Bernard erkläert, datt si an Zukunft am Süde wäert op der Wallëscht stoen, well si vun do kënnt an och nach ëmmer do doheem ass.

D'Djuna Bernard: Déi Gréng bauen de Süde weider op, an ech kommen aus deem Bezierk. Ech gesinn et als meng Flicht, fir der Partei do ze hëllefen, se opzebauen, an dann och do unzetrieden, wou ech gebraucht ginn. An net méi an net manner maachen ech. A virop geet et eis drëms, fir eis Sektiounen an eist enormt Potenzial am Süden ze fërderen an opzebauen. Ech sinn dat beschte Beispill, dass dat an der Vergaangenheet geklappt huet. Ech hunn de Choix geholl, am Süde wunnen ze bleiwen (wat virun 1,5 Joer nach net kloer war) an och do meng politesch Aarbecht weiderzeféieren.

E weidere Grond ass awer och deen, datt déi Gréng bannent kuerzer Zäit zwee wichteg Personnagen am Süde verluer hunn. De fréiere Vizepremier a Justizminister Felix Braz hat am August ee schwéieren Häerzinfarkt an den Ex-Deputéierten a Buergermeeschter vun Déifferdeng Roberto Traversini war wéinst der Gaardenhaischen-Affär zeréckgetrueden.

D'Djuna Bernard: Et ass e groussen Defi a keng einfach Aufgab, besonnesch wann een un d‘Fußstapfen vum Felix denkt, mä säi Wierken, seng Aart a seng Aarbecht am Opbau vum Südbezierk inspiréiere mech an et ass de Grond, wisou mer alles musse ginn, deem gerecht ze ginn a weider ze maachen.

De 16. Oktober war d'Co-Presidentin vun déi Gréng och d'Invitée vun der Redaktioun op RTL Radio Lëtzebuerg. Hei huet déi jonk Politikerin ënnert anerem och iwwert d'Verännerungen an der Partei geschwat, déi néideg waren nom trageschen Dout vum Camille Gira zejoert, der schwéierer Krankheet vum Felix Braz an der Affär Gaardenhaischen.

Invitée vun der Redaktioun: Djuna Bernard "Mir hu méi streng Standarden, dowéinst gëtt méi streng op eis gekuckt"