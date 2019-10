Géint 6.30 Auer um Méindeg de Moien hate sech am Tunnel vum Jonglënster Contournement en SUV an eng Camionnette ze pake kritt.

D'Gefierer hunn d'Spur a Richtung Stad blockéiert, esou datt et op dëser Plaz zu engem Réckstau komm ass. Weider Detailer leien eis iwwert den Accident nach net vir.

D'Police huet dann e weideren Tëschefall vum fréiere Moie gemellt. Op der Kräizung vum Boulevard Royal mat der Avenue Marie-Thérèse stoung d'Strooss ënner Waasser an eng Spur war blockéiert. Dëst huet och zu Problemer am Trafic gefouert an d'Leit goufen opgeruff, dës Plaz z'evitéieren.