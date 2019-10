Bannent engem Joer ass de Chômage hei am Land ëm 0,8% an d'Luucht gaangen. 14.692 Persoune waren am September ouni Aarbecht, 110 méi wéi virun engem Joer.

De Chômagetaux läit aktuell bei 5,3%. Dat mellt de Statec. Iwwer 4.164 Mënschen hunn de leschte Mount fir eng Beschäftegungsmesure geschafft, 2% méi wéi virun 12 Méint. Méi wéi 7.800 Persoune kruten de komplette Chômage ausbezuelt. Iwwer 3.400 oppe Plaze goufen am September awer och bei der ADEM gemellt, dat ass e Plus vu 5,3% op ee Joer gekuckt. Am Ganze sti bei der ADEM also 7.435 Plazen op, wou also Leit gesicht ginn. D'Beruffer, déi am meeschte gesicht ginn, sinn iwwregens Informatiksberuffer, Steemetzer a Leit fir d'Comptabilitéit. Weider si Personal fir d'Sekretariat a Leit fir de Service an de Restaurante staark gesicht. Links CHIFFRES-CLÉS: All d'Zuelen am Iwwerbléck.