Et gouf am Kader vun enger Affär ronderëm d'Sécherheetsfirma „Security-Service-Schmitt“ effektiv eng Perquisitioun op der Stater Gemeng.

De Presseservice vun der Justiz huet eis um Méindeg de Moien eng entspriechend Informatioun vum Radio 100,7 confirméiert. Dobäi goung et, de Kollegen no, ëm eventuell onerlaabten Iwwerwaachungs- a Gardiennageaktivitéiten op der Schueberfouer.

D'Sécherheetsfirma hätt viru Joren am Optrag vun der Stater Gemeng do Leit a Buden iwwerwaacht, ouni dofir déi néideg Autorisatioun vum Justizministère ze hunn.

An deem Kontext géif sech d'Fro stellen, ob och de Stater Schäfferot an déi zoustänneg Gemengebeamten eng Responsabilitéit hunn, well si d'Kontrakter mat „Security-Service-Schmitt“ ënnerschriwwen hunn.

Eisen Informatiounen no war an deem Zesummenhank iwwregens och eng Perquisitioun beim Ex-Fouermeeschter Marc Weydert doheem.