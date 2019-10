Wa mir si net hätten, da wiere mir schéin ugeschmiert. Dat ass de Fazit vum Philippe Dondelinger, deen dëse Beruff wärend 8 Stonne getest huet.

No spéitstens e puer Woche wéisste mir net méi, wouhi mat deem ganzen Dreck. Et sinn déi orange Männercher vum Service Hygiène, déi all Woch ons Poubellë siche kommen.

An eiser Serie "een Dag am Liewen vun " ass de Philippe Dondelinger vun RTL dëse Beruff 1 Dag teste gaangen an huet dobäi villes erlieft, mat deem hien ni am Liewe gerechent hätt.