Den Nach-LSAP-Deputéierten, dee jo soll Europadeputéierte ginn, sot am Interview um Radio 100,7, datt hie sech géif op d'Aarbecht zu Bréissel a Stroossbuerg freeën. Hie wollt awer net ausschléissen, datt hien nach am Laf vun der Legislaturperiod zréck op Lëtzebuerg kënnt, fir den Etienne Schneider an der Regierung ze ersetzen.

De Vizepremier a Wirtschaftsminister hat jo duerchblécke gelooss, datt hien net bis un d'Enn vun der Legislaturperiod wéilt Minister bleiwen. Wien da säin Nofolger gëtt, respektiv ob d'LSAP-Portefeuillen anescht opgedeelt ginn, doriwwer goufe sech wahrscheinlech schonn – inoffiziell – bei de Sozialiste Gedanke gemaach.