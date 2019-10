D’Recettë vun de Steieren op d’privat Persoune kéinten an den nächste Joren ëm 500 bis 600 Milliounen Euro d’Joer wuessen.

CSV an ADR wëllen net op d’Steierreform waarden. D’Oppositioun verlaangt direkt Steiererliichterunge fir d’privat Leit. D’Deputéiert kruten nämlech de Méindeg de Moien an der Chamber Budgets- a Finanzkommissioun erkläert, datt d’Recettë vun de Steieren op d’privat Persounen an den nächste Joren ëm 500 bis 600 Milliounen Euro d’Joer kéinte wuessen. CSV, ADR a Piratepartei gesinn hei Sputt, fir d’Leit ze entlaaschten.

"Eng Tarif-Adaptatioun ass selbstverständlech kuerzfristeg méiglech", sou de Gilles Roth. Den CSV-Deputéierte seet, et kéint net sinn, datt dat eréischt an zwee, dräi Joer soll geschéien. Och dem ADR-Deputéierte Gast Gibéryen no wier et net richteg, déi éischt puer Joer de Leit Suen ofzehuelen, fir hinnen duerno viru Walen e Cadeau ze maachen.

Den LSAP-Budgetsrapporter Yves Cruchten dee seet, jo et géing e Sputt entstoe fir eng Steierreform. Mee dës géing am Moment ausgeschafft ginn an et géing drëms goen, datt déi 3 Koalitiounsparteien, déi all hir Iddie wëllen an d’Reform erabréngen, sech duerno an der Reform och erëmfannen. Et wier awer net esou, wéi wann nach näischt géing gemaach ginn. Den Yves Cruchten verweist op d’Hausse vun 10% fir d’Santé am Budget fir d’nächst Joer, mee awer och d’Familljepolitik oder Mesurë fir Leit mat Handicap.

"Ech menge schonn, datt mir an dësem Budget schonn éischt Akzenter setzen, mee richteg ass effektiv, d’Steierreform, déi ass fir duerno", sou de Budgetsrapporter fir 2020. D’Steierreform géing sech an de Budgeten 2021, 22 an 23 weisen.