Wéi et vun der Police heescht, gouf e Mëttwoch géint 5.30 Auer en Abroch an engem onbewunnten Haus zu Béiweng/Réiser gemellt.

D'Beamte vun der Police hunn an dem Eefamilljenhaus eng Fra ugetraff, déi sech ënnert engem Bett verstoppt huet. Hir Identitéit gouf gepréift an d'Abriecherin gouf protokolléiert.

5 Stonne méi spéit gouf op der selwechter Adress en neien Abroch gemellt. Wéi sech erausgestallt huet, huet déi selwecht Persoun eng Fënster futtigeschloen an et sech op en Neits am Haus gemittlech gemaach. Op Uerder vum Parquet gouf d'Fra festgeholl an an de Prisong op Schraasseg bruecht.

Weider Abréch vun e Samschdeg op e Méindeg:

Zu Merl an der Route de Longwy sinn Onéierlecher an eng Wunnresidenz agebrach, där hire Bau nach net fäerdeg ass. Hei goufe Maschinnen a Baumaterial geklaut.

Och zu Merl an der Rue Johny Flick gouf de Weekend agebrach a Baumaschinne matgoe gelooss.

Op enger Baustell zu Dummeldeng an der Route d'Echternach gouf den Tankdeckel vun engem Bagger opgebrach an de Sprit gestuel.

E Méindeg de Moien huet et zu Dummeldeng an der Sentier de la Scierie gebrannt. Den Ermëttlungen no gouf an d'Haus agebrach. D'Police schléisst Brandstëftung net aus. D'Feier konnt séier genuch geläscht ginn, sou dass et net op déi ugebauten Haiser konnt iwwergräifen.

Déiwe waren e Méindeg de Moien och an der Rue de la Libération zu Beetebuerg an zu Rodange an der A la Croix St. Pierre ënnerwee. A béiden Dierfer gouf an en Eefamilljenhaus agebrach.