52 Prozent vun de Leit, déi beim Staat schaffen, si Fraen. 48 Prozent si Männer an den Duerchschnëttsalter läit bei 40,8 Joer.

Déi Zuelen huet de Minister vun der Fonction publique, de Marc Hansen um Dënschdeg de Moie genannt.

Bal 2/3 vun de Beschäftegte si Beamten, 27 Prozent sinn Employé a knapp 9 Prozent Salarié.

Dee gréisste Secteur ass dee vun der Educatioun, do ass all Zweete beschäftegt.

Duerno kënnt mat 35 Prozent d'Administration générale, virun der Force publique mat 11 Prozent.

Schreiwes vum Gouvernement

Marc Hansen présente le premier numéro des chiffres clés de l'emploi dans la Fonction publique de l'État (22.10.2019)

Communiqué par: ministère de la Fonction publique Le ministre de la Fonction publique a présenté ce matin la nouvelle publication en ligne intitulée «Chiffres clés de l'emploi dans la Fonction publique de l'État». Réalisée en collaboration avec le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État et l'Observatoire de la Fonction publique, son objectif est de donner un aperçu des caractéristiques de l'emploi dans la Fonction publique de l'État. Elle présente un état des lieux des chiffres les plus récents dans les 4 secteurs (administration générale, justice, force publique et éducation) ainsi que leur évolution au cours des trois dernières années (2016, 2017 et 2018).

Quelques chiffres

Au niveau des statuts, l'emploi dans la Fonction publique est caractérisé par les agents occupés sous le statut du fonctionnaire (62,4%), tandis que 27% des agents sont des employés de l'État et 8,8% des salariés de l'État (les autres agents se répartissent sur les statuts suivants: 1,5% volontaires de l'armée; 0,3% volontaires de police).

Cette publication montre que le secteur de l'éducation occupe presque la moitié des agents (49,5%), tandis que 50,5% des agents travaillent dans les secteurs de l'administration générale, de la justice et de la force publique.

On peut noter également une augmentation de près de 12% entre 2016 et 2018 du nombre d'agents ayant opté pour un service à temps partiel. Celui-ci offre une meilleure souplesse aux agents dans l'équilibre de leur vie professionnelle et privée.

Les femmes constituent un petit peu plus de la moitié (52%) de la totalité des agents et elles ont une moyenne d'âge de 40,6 ans (hommes: 41 ans). Ce sont aussi les femmes (83,8%) qui bénéficient à une grande majorité des temps partiels.

Organisation de la publication

La publication est divisée en 6 rubriques:

1. Les statuts d'emploi;

2. Les secteurs;

3. Les fonctions dirigeantes;

4. Les différentes carrières;

5. Les temps partiels;

6. La situation des contrats.

Les dimensions présentées dans ces différentes rubriques sont le genre et l'âge moyen des agents ainsi que le profil démographique des différents statuts d'emploi et des secteurs.

Dans un souci de transparence, la publication s'adresse à un large public. Elle sera mise à jour annuellement. Cette approche permet ainsi un suivi continu de l'évolution des chiffres à long terme.

Elle sera accessible dès aujourd'hui sur le portail de la Fonction publique.