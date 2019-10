Lëtzebuerg kritt eng nei Ambassade bäi an huet domat an Zukunft genee 30 där offizieller Representatiounen vun eisem Land weltwäit.

Wärend hirer Aarbechtsvisitt am Niger huet d'Kooperatiounsministesch Paulette Lenert annoncéiert, datt zu Niamey wäert eng weider, nei Ambassade hir Dieren opmaachen.

Bis ewell gëtt et am Niger just eng diplomatesch Representatioun, déi vun der Ambassade am Senegal ofhängeg ass an déi aktuell vum Eric Dietz geleet gëtt.

Bei hirer Visitt an der Sahel-Zon huet d'Ministesch och annoncéiert, datt d'Hëllef fir den Niger am nächsten Kooperatiounsprogramm, dee bis 2020 leeft ëm 11,5 Milliounen gehuewen gëtt.

Domat ginn am Niger 97 Milliounen Euro an d'Entwécklungshëllef investéiert, sou datt dëst äermste Land weltwäit dee gréisste Budget ënnert de 7 Partnerlänner kritt.

Den Ament ass d'Ministesch Paulette Lenert op Visitt am Burkina Faso.

Nieft den 30 Ambassaden zielt Lëtzebuerg 5 permanent Vertriedungen, wéi zum Beispill bei der Nato, der EU an der Uno, 3 Generalkonsulater zu New York, San Francisco a Shanghai an 143 Honoraire-Consulen.

Alles an allem ass de Staat weltwäit Proprietär vun 33 Wunnengen an 2 Déngscht-Appartementer - op 20 Plazen gëtt gelount.

Schreiwes vum Gouvernement

Paulette Lenert en visite de travail au Niger (17.10.2019 - 20.10.2019)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes / Direction de la Coopération au développement et de l'Action humanitaire Sur invitation du ministre des Affaires étrangères de la République du Niger, Kalla Ankourao, la ministre de la Coopération au développement et de l'Action humanitaire, Paulette Lenert, s'est rendue au Niger pour une visite de travail, du 17 au 20 octobre 2019.

Le Niger figurant parmi les sept pays partenaires prioritaires de la Coopération luxembourgeoise, l'objet principal de la visite s'inscrivait dans le cadre de la 12e Commission de partenariat. Dans ce contexte, la ministre a signé une augmentation des enveloppes budgétaires pour des projets dans le domaine du développement rural, de la gestion des dépenses publiques et de l'eau et de l'assainissement, secteur où le Luxembourg occupe le rôle de chef de file. L'augmentation, de 11,5 millions d'euros au total, porte l'enveloppe du 3e Programme indicatif de Coopération (PIC III 2016-2020) à 97 millions d'euros, faisant du Niger le premier pays récipiendaire d'aide publique au développement luxembourgeoise.

Lors de la visite, des entrevues ont pu être organisées avec les plus hautes autorités du Niger- le Président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, le Premier ministre, Brigi Rafini, le ministre des Affaires étrangères, Kalla Ankourao et le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. Le sujet récurrent des entrevues était notamment la situation sécuritaire dans la sous-région et l'appui conséquent du Luxembourg au Sahel moyennant une approche du triple nexus entre la coopération au développement, l'aide humanitaire et la paix.

Paulette Lenert s'est aussi particulièrement intéressée au défi démographique auquel fait face le Niger et se réjouit d'une vision concrète qui a pour objectif de miser sur ce capital humain pour le développement du pays, notamment à travers le renforcement du rôle des femmes et des filles. La ministre a en outre eu l'occasion d'échanger sur ce sujet avec la Première dame du Niger, le Dr. Lalla Malika Issoufou et la ministre de la Population, Amadou Aïssata lors de l'inauguration d'une crèche à l'Université de Niamey, tout comme avec la ministre Elback Adam Zeinabou, ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, lors d'une visite des "espaces sûrs" pour adolescentes, infrastructures mises en oeuvre par l'agence onusienne UNFPA.

La visite a également donné lieu à une cérémonie conjointe avec l'ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia, lors de laquelle une ambulance a été remise aux services de santé des Forces armées nigériennes, en présence du ministre de la Défense nigérien, Issoufou Katambé et le chef d'Etat major des forces armées nigériennes, Ahmed Mohamed.

Lors des célébrations du 30è anniversaire marquant les interventions de la Coopération luxembourgeoise au Niger, la ministre a mis en exergue l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays et a annoncé la mise à niveau du bureau luxembourgeois à Niamey qui sera relevé au statut d'ambassade. Ceci témoigne des relations solidaires unissant les deux pays et réaffirme l'engagement luxembourgeoise dans un contexte sécuritaire difficile et en évolution.

Finalement, et dans le cadre de l'engagement de longue date de la société civile luxembourgeoise au Niger, Paulette Lenert a visité une école primaire, le centre scout et une radio communautaire appuyés par l'ONGD luxembourgeoise "Guiden a Scouten fir ENG Welt".