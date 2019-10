De leschte Mount hunn 20 Betriber eng Demande gemaach fir kuerz ze schaffen. De Konjunkturcomité huet 18 Demanden acceptéiert.

An deene Betriber, wou knapps 5'000 Persoune schaffen, sollen iwwer 1'700 Salariée betraff sinn. Dat géif de Fonds pour l'emploi iwwer 2,2 Milliounen Euro kaschten, wa géif integral vun der Kuerzaarbecht profitéiert ginn.

Offiziellt Schreiwes

Comité de conjoncture du 22 octobre 2019

Communiqué par: ministère de l'Économie

Le Comité de conjoncture a analysé en date du 22 octobre la situation du marché du travail du mois de septembre 2019 et la situation conjoncturelle nationale.

Au mois d'octobre 2019, le nombre de demandes introduites en matière de chômage partiel a augmenté de 4 unités par rapport au mois précédent. Au total, 20 entreprises ont introduit une demande d'octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier des dispositions de cette mesure au cours du mois prochain.

Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 18 demandes, la décision finale de l'attribution de ce soutien incombant au Conseil de gouvernement.

Dans les entreprises concernées, il est attendu que sur un effectif total de 4.981 personnes, 1.726 salariés travaillent à horaire réduit. Les dépenses à charge du Fonds pour l'emploi pour le mois de novembre 2019 sont de 2.219.000 euros au cas où l'ensemble des entreprises concernées profiterait pleinement des régimes de chômage partiel accordés.

En outre, Le Comité de conjoncture a également analysé plus en détail la situation économique, financière et sociale d'une entreprise désirant mettre en œuvre un plan de maintien dans l'emploi et son avenant.

Enfin, Le Comité de conjoncture a émis un avis positif en relation avec 1 demande d'exemption fiscale d'indemnités bénévoles de licenciement en application de l'article 115 (10) L.I.R. portant sur l'éligibilité de 33 personnes supplémentaires.

La prochaine réunion du Comité de conjoncture est fixée au mercredi 27 novembre 2019.