Le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable a élaboré en collaboration avec myenergy et la Fédération du génie technique - Section ramoneurs-fumistes - un guide pratique sur la bonne utilisation d'un poêle à bois. Chauffer son logement avec un poêle à bois peut être une bonne alternative aux combustibles fossiles et respectueuse de l’environnement sous certaines conditions.



Cependant, brûler du bois peut aussi être source de polluants atmosphériques. Voici pourquoi, ces quelques recommandations pour un usage écologique et économique de votre poêle: Utilisez du bois sec, non-traité, avec le moins d'écorce possible et des bûches de même taille. Utilisez du bois sec. Ne pas brûler de déchets! Utilisez la bonne quantité de bois et évitez d’étouffer vos flammes. Évitez d’utiliser votre poêle à bois lors des épisodes de pollution.

Informations utiles Le guide pratique «Se chauffer au bois» peut également être commandé en format papier auprès des institutions ci-mentionnées: emwelt.lu - Consulter et télécharger le guide et les factsheets

- Consulter et télécharger le guide et les factsheets myenergy - Informations et hotline sur le chauffage au bois en général

- Informations et hotline sur le chauffage au bois en général Fédération du génie technique