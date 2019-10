Wat geschitt mat engem presuméierten Dschihadist, deen aus dem Noen Osten zeréck an Europa oder op Lëtzebuerg kënnt?

Dat war d'Fro en Dënschdeg de Moien an de parlamentaresche Kommissioune Justiz an Affaires étrangères, d'Ressort-Ministere Sam Tanson a Jean Asselborn hunn à hannert zouen Diere mat den Deputéierten diskutéiert. Konkret goung et ëm de Personnage Steve Duarte vu Meespelt, dee jo a Syrien gefaange geholl gouf.

AUDIO: Chamberkommissiounen iwwert Duarte / Reportage Pit Everling

Zemools elo bei den aktuelle geopoliteschen Evolutioune wëll Lëtzebuerg op deen Zeenario vum Retour preparéiert sinn, seet d'Justizministesch Sam Tanson. Wann hien op fräiem Fouss iwwer d'Lëtzebuerger Grenz kënnt, musse mer kënnen handelen, d'Justiz huet dofir eng Viraarbecht geleescht.

Et gouf en internationale mandat d'arrêt géint de Steve Duarte ausgestallt, datt een d'Moyenen huet, fir hien op Schraasseg ze bréngen an datt dann e Prozess ka kommen, sou den LSAP-Deputéierte Marc Angel, President vun der Aussekommissioun.

D'Regierung ënnerstëtzt iwwregens d'Iddi vun engem internationale Geriichtshaff am Irak. D'CSV och. Si stellt sech och d'Fro, ob mir iwwerhaapt d'Moyenen hunn, fir sou e Personnage zu Schraasseg adequat ze encadréieren.

Fir den Deputéierte Laurent Mosar muss e Retour, wann et nëmme geet, evitéiert ginn. Hei geet et nämlech net ëm een Hobbyfotograf oder ee Pizaabäcker, mä et geet ëm en Terrorist.

Och fir de Sven Clement vun de Piraten sollt de Steve Duarte net ënnerschat ginn, dëst, well et grouss Douten un der Wourecht vu sengen Aussoe gëtt.

De Steve Duarte huet jo déi portugisesch Nationalitéit. Den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser verweist ob eng eventuell Responsabilitéit vum portugisesche Staat. Et muss gekuckt ginn, ob et eng Responsabilitéit vis-à-vis vum portugisesche Strofrecht gëtt, doduerch datt hie sech an enger irregulärer Arméi fräiwëlleg engagéiert huet.

De Steve Duarte bleift bis op Weideres den eenzege Personnage, fir dee sech dës Fro aus Lëtzebuerger Siicht stellt.

En Aarbechtsgrupp kënnt reegelméisseg beieneen, fir d'Risken ze evaluéieren an, wann néideg, fir Mesuren op de Wee ze bréngen.