An enger Affär vun ënnert anerem Mënschenhandel blouf et en Dënschdeg am Nomëtten op der Cour d'appel an der Stad beim 1. Uerteel géint e Mann.

Am Dezember war deen dowéinst um Stater Geriicht zu enger Prisongsstrof vun engem Joer mat Sursis an zu enger Geldstrof vun 2.500 Euro veruerteelt ginn. Et war him reprochéiert ginn, en Appartement an der Stad weiderverlount a gewosst ze hunn, dass et tëscht Juni 2014 a Juni 2016 do zur Prostitutioun koum.