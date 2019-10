Et lafen informell Gespréicher tëschent de Majoritéitsfaarwen an der gréisster Oppositiounspartei, soudatt ee Konsens fonnt kéint ginn.

Virun der Summervakanz hat déi gréisst Oppositiounspartei dermadder gedreet, de Konsens-Text net méi wëlle matzestëmmen, et gouf par Konter e consultative Referendum iwwer eenzel Froe verlaangt. Am Hierscht elo schéngt d'Äis ze briechen.

Et lafen informell Gespréicher tëschent de Majoritéitsfaarwen an der CSV. Eng Reunioun ware schonn an do wier ee sech méi nokomm, heescht et no der parlamentarescher Institutiounekommissioun.

Déi aner Parteien hätten d'Suerg vun der CSV verstanen, sou den Deputéierte Léon Gloden.

CUT: Verfassung - Léon Gloden (CSV)

Wann et sou weider geet, wier d'CSV ënner Ëmstänn bereet, e consultative Referendum falen ze loossen, well d'Leit am Kader vun der Diskussioun iwwer d'Verfassung consultéiert ginn.

Beim Timing krut een natierlech bësse Retard, eigentlech hätt elo am Hierscht déi grouss Informatiouns-Campagne scho sollten ulafen.