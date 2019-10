D’Sécherheet vun de Spillsaachen ass net nëmme viru Chrëschtdag e wichtege Sujet.

Fir dës Sécherheet ze garantéieren, schreift d’Europäesch Unioun konkret Norme vir. D’Aarbecht vun der EU a vum Ilnas, e Laboratoire, dee stéchproufaarteg Spillsaachen zu Lëtzebuerg test, ass den Dënschdeg de Moie virgestallt ginn.

Dëse Petzi huet den Test net iwwerstanen. D’Paillettë kéinte liicht vun engem Kand erofgerappt ginn.

"De Problem hei ass, dass d‘Paillettë kleng sinn a kënne verschléckt ginn. Dorunner kéint e Kand dann esouguer erstécken.", esou de Philippe Wirtz, technesche Responsabel Ilnas.

Pailletten, déi kënnen ofgeschléckt ginn, Flëssegkeeten, wou den Hiersteller net ugëtt, ëm wat et sech handelt, oder e Petzi, bei deem d’Nues oder d‘Ae kënne lassgoen. Dat alles si Beispiller vu Spillsaachen, déi den europäeschen Normen net entspriechen. Als Konsument kann ee sech awer och net ëmmer op d’Origine vum Produit verloossen, erkläert d’Simone Wagner, Inspektesch beim Institut Ilnas.

"Et kann een net ëmmer genee soen, vu wou d’Spillsaachen hierkommen. Och wann et eng europäesch Mark ass, kann et sinn, dass de Produit a China hiergestallt gëtt. An esoubal den Hiersteller säin Numm a seng Mark op de Produit schreift, ass hien och fir d’Sécherheet responsabel, egal vu wou et kënnt.", erkläert d'Simone Wagner.

Fir Transparenz an der Welt vun de Spillsaache suergt den europäesche Schnellwarnsystem „Safety Gate“. Am Ganze sinn 31 Länner dobäi. Soubal e Land eng problematesch Spillsaach detektéiert, gëtt dat duerch dëse Warnsystem matgedeelt. Esou kënnen déi aner Memberstaate reagéieren an de Produit eventuell vum Marché huelen.

D’Tester, déi an de Laboratoiren, ewéi hei zu Lëtzebuerg, gemaach ginn, kënnen awer net fir d’Sécherheet vun enger Spillsaach garantéieren.

"Mir maachen nëmme Stéchprouwen a wann e Problem opkënnt, da kommunizéiere mir dat. Mee mir kënnen net alles bei all Produit testen, dowéinst kënne mir net soen, dass e Produit konform ass.", esou den Alexis Weber, Chef de département Ilnas.

Fir net u geféierlech Spillsaachen ze geroden, réit den Institut Ilnas dozou, an de Butteker an net am Internet anzekafen. Wichteg wier nämlech, dass ee kontrolléiere kann, vu wou d’Spillsaach hierkënnt. Eng Adress vum Hiersteller muss onbedéngt drop stoen.