Déi 31 Joer al Chantal Gary réckelt fir den Henri Kox an d'Chamber no.

D'Mandat bleift u sech an der Famill. Déi nei Volleksvertriederin ass nämlech d'Niess vum neie Logementsminister.

No der Semiray Ahmedova ass d'Chantal Gary dat zweet neit Gesiicht fir déi gréng um Krautmaart. Déi jonk Hobby-Wënzerin war bei de leschte Chamberwalen Drëttgewielt am Osten, direkt hannert dem Henri Kox.

No hirer Vereedegung ass eng Froestonn un d'Regierung virgesinn. Den LSAP-Deputéierten an Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana stellt an dem Kontext eng "question élargie" iwwert d'Filmindustrie an den CSV-Deputéierte Marco Schank stellt eng Fro am Kader vum nationalen Aktiounsplang iwwert den Handicap. Ee weidere Punkt um Ordre du Jour ass eng Aktualitéitsstonn, déi d'CSV ugefrot huet, iwwert den Drëtten Alter am Grand-Duché. Donieft stëmmen Deputéiert nach iwwert eng Rei Gesetzespropositiounen of.

D'Sëtzung fänkt e Mëttwoch de Mëtteg um 14 Auer un.