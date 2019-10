Et wier ee sech am Gremium vum CIGR eens ginn, datt een de Parquet elo enquêtéiere sollt loossen, an da seng Resultater sollt ofwaarden.

Den Exekutivbureau vum CIGR Syrdall, wou et de Moment drënner an driwwer geet, koum en Dënschdeg fir Gespréicher beieneen. De Moment sti jo ferme Reprochen an Ënnerstellungen am Raum, déi elo vum Parquet sollen ënnersicht ginn. Donieft soll een Audit beim CIGR Transparenz schafen.

CIGR Syrdall - Exekutivbüro / Reportage vum Nadine Gautier

Ewell virun 11 Deeg hate mer op RTL vun dësen Mëssstänn geschwat, notamment geet et ëm finanziell Mëssstänn an Harcèlement! En Dënschdeg hat dunn d’Wort Detailer zu de Reprochen publique gemaach.



De Coordinateur général vum CIGR Syrdall soll eng Fra sexuell belästegt hunn; och vu Sex geet Rieds. Doriwwer eraus sollen zwee Membere vum Verwaltungsrot Aarbechter vum CIGR schaffe gelooss hunn.



Et wier en Dënschdeg bei der Reunioun vum CIGR-Bureau awer näischt neits erauskomm, huet et op eis Nofro hi geheescht. Et wier ee sech am Gremium vum CIGR just eens ginn, datt een de Parquet elo enquêtéiere sollt loossen, an da seng Resultater sollt ofwaarden.



D’Gemeng Conter hat jo viru bal zwou Woche matgedeelt, datt si zwou Plainte gemaach huet:

Eng wéinst Harcèlement géint den Chef vum CIGR an eng géint anonym wéinst finanzielle Mëssstänn. Do gouf vun 760.000 Euro geschwat, déi de CIGR ausginn hätt, fir hir aktuell Hal z'amenagéieren, woubäi se am Fong just 200 bis 250.000 Euro guttgeheescht kritt hat. De Montant géif sech awer op 550.000 Euro belafen, esou de Mike Hagen vum Verwaltungsrot RTL géintiwwer. Et hätt een d’Hal misste renovéieren an eng Mise à jour maachen, well keng Vestiairen an Sanitäranlagen am Gebai waren, déi een awer fir déi iwwert 100 Leit géif brauchen.

Wat den Harcèlement ugeet, versteet d'Marion Zovilé-Braquet net, firwat hei net agéiert géif ginn. D'Persoune missten esou laang keng Decisioun virleit zesumme schaffen, wat net nozevollzéie wier.

Eisen Informatioune no sollen d’Gemengen Schëtter a Jonglënster iwwregens keng Plainte gemaach hunn. An dëse Gemenge waarden déi Responsabel d’Resultater vun der juristescher Enquête of. Dës Gemenge géifen awer dem CIGR ee Bréif vun hirem Affekot zoukomme loossen, an deem si Opklärung fuerderen. Sandweiler ass bis ewell nach net op dee Wee gaangen, fir sech ze positionéieren. Am Mee hat d’Gemeng Konter schonn eng Denonciatioun gemaach, déi war deemools awer ouni Suitte klasséiert ginn.



Am CIGR Syrdall sinn 5 Gemengen Schëtter, Nidderaanwen, Konter, Jonglënster a Sandweiler. Dës Initiative beschäftegt eng 145 Leit.