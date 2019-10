Iwwerdeems d’Carole Dieschbourg am meeschte verléiert, gewënnt d’Sam Tanson am meeschten un Terrain an de Sondagen. Nummer 1 bleift de Jean Asselborn.

Carole Dieschbourg heescht de grousse Verléierer am neien TNS Ilres-Politmonitor fir RTL an d’Wort. Am Verglach mam leschte Sondage am Mee d’lescht Joer verléiert déi gréng Ëmweltministesch - wuel eng Konsequenz vun der Gaardenhaisschen-Affaire - ganzer 17 Sympathiepunkten an 19 Kompetenzpunkten. Si huet lo nach 42 Sympathie- an 43 Kompetenzpunkten.

Politmonitor 1

Tréischte kënne sech déi Gréng mam Resultat vun der Justiz- a Kulturministesch Sam Tanson, déi 7, respektiv 8 Punkte gewënnt. D’Sam Tanson ass elo op der 8- Plaz am Klassement mat 50 Sympathie- an 53 Kompetenzpunkten. Si ass domadder déi beléifste gréng Politikerin.

Den Tommy Klein vun TNS Ilres analyséiert et folgendermoossen: Beim Sam Tanson wier et „eng allgemeng Perceptioun, déi sech iwwert d’Zäit gebonnen huet, wou d’Sam Tanson awer méi eropkomm ass an als méi sympathesch a kompetent bewäert ginn ass“. Beim Carole Dieschbourg géing et ganz kloer un der Aktualitéit leien, datt si esouvill verluer huet.

Echappée Asselborn - Bettel

Un der Spëtzt vun de beléifste Politiker bleift den LSAP-Ausseminister Jean Asselborn mat 86 Sympathie- a 84 Kompetenzpunkten. E konfortabele Virsprong op den DP-Premier Xavier Bettel, dee sech op 78, respektiv 77 Punkte verbessert. Dem Xavier Bettel géing just nach d’Gonscht vum CSV-Wieler feelen, „wou ech awer perséinlech der Meenung sinn, datt et schwiereg gëtt an der aktueller Situatioun , datt hien dat och nach kann ophuelen“, sou den Tommy Klein.

Drëtten um Podium, e gutt Stéck méi wäit hannen nach, ass den LSAP-Minister Romain Schneider, mat 59 Punkten. Kuckt een eleng d’Kompetenzwäerter ass den LSAP-Minister Etienne Schneider mat 68 Punkten Drëtten. Wat d‘Sympathiewäerter eleng ugeet, do fënnt ee mat 57 Punkten den CSV-Deputéierten a Generalsekretär Felix Eischen op drëtter Plaz.

Wilmes – Engel, eng Revanche ?

Populärsten Oppositiounspolitiker ass awer nach ëmmer den CSV-Deputéierte Claude Wiseler. De fréiere CSV-Spëtzekandidat ass zwar nach 7. am General, mee verléiert 8, respektiv 12 Punkten. Hie bleift awer viru senger Nofollgerin als CSV Fraktiounschef, Martine Hansen, déi och 4 Sympathie- a Kompetenzpunkte verléiert.

Op Plaz 10 am Klassement ass den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen.

Nei an der Ëmfro sinn dann ënnert anerem den CSV-President Frank Engel an den CSV-Deputéierte Serge Wilmes. Hat de Frank Engel sech bei der Wahl fir CSV-President géint de Serge Wilmes duerchgesat, sou gewënnt de Serge Wilmes awer am Sondage. Hien huet 42 Sympathie- an 42 Kompetenzpunkten.

Dem Frank Engel säi Score: 35, respektiv 43. „Et war bei der Wal zum President knapp an et ass och hei knapp“, sou den Tommy Klein. Allgemeng hätte béid Politiker an „ënnerschiddlechen Dimensiounen“ hir Virdeeler.

Manner Kompetenz, méi Sympathie

Hei nach puer weider interessant Resultater erausgepickt: D’DP-Ministesch Corinne Cahen packt et trotz Gewënn vun 3 Sympathie- an 9 Kompetenzpunkten net an den Top 10.

De grénge Minister Claude Turmes packt et als neit Gesiicht am Sondage direkt op déi 10. Plaz, ex aequo mam ADR-Deputéierte Gast Gibéryen an dem grénge Minister François Bausch. Dee verléiert iwwregens komescherweis Kompetenzpunkten, mee gewënnt dofir u Sympathie.

Och de Chamberpresident Fernand Etgen vun der DP verléiert zwar 7 Kompetenzpunkten. A Punkto Sympathie ass et Plus 1.

Informatiounen iwwert d’Method an de Questionnaire fënnt een och op www.alia.lu