Géint 15.30 gouf et e Mëttwoch de Mëtteg zu Diddeleng eng Kollisioun tëscht engem Motocyclist an engem Bagger. Eng Persoun gouf dobäi verwonnt.

Am Asaz waren d'Ambulanz an d'Pompjeeë vun Diddeleng an de Samu Sud.

Eng zweete Kéier huet et e Mëttwoch de Mëtteg op der A13 a Richtung Péiteng geknuppt. Hei krute sech 2 Autoen ze paken. De Bilan ass 1 Blesséierten. Op der Plaz waren d'Ambulanz an d'Pompjeeë vun Esch.