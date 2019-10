E Mann ass den Donneschdeg de Moien dowéinst zu 18 Méint Prisong mat Sursis probatoire condamnéiert ginn.

Dobäi kommen ënnert anerem eng Geldstrof vun 2.500 Euro an e Verbuet vun 10 Joer, fir Kontakt mat Mannerjäregen ze hunn.

Et waren am Ganzen eppes iwwer 5.200 sou Fotoen op engem Computer, engem Laptop an zwee USB-Sticke vum Beschëllegte fonnt ginn.