Elo misst de Kader geschaaft ginn, spréch zwee wichteg Instrumenter mat Liewe gefëllt ginn.

Do wier d'Klimaschutzgesetz, awer och den definitiven Energie- a Klimaplang, dee bis d'Enn vum Joer op Bréissel geschéckt muss ginn.

E Paradigmewiessel an e Strukturwandel wieren néideg an d'Leit wiere prett, fir mat op dee Wee ze goen, och fir Geboter a Verbueter ze acceptéieren. Et misst een elo politesch Tabuen ugoen. D'Aféiere vun enger C02-Steier ass fir de Mouveco zum Beispill en absolute "Must".