No méi wéi 20 Joer kann de Réseau pour le travail et la promotion humaine déi eegen Aktivitéiten net méi finanzéieren a steet elo virum Aus.

"Mir hunn den 3. Oktober gesot kritt, datt mir réckwierkend op den 30. Juni keng Konventioun méi hunn. Mir kënnen net méi funktionéieren. Mir hunn eis Leit missen op den éischten Oktober entloossen. Mir hunn och zënter September keng Pai méi bezuelt", seet d'Lydie Künsch, Coordinatrice vum RTPH.

D'Mataarbechter hätte just eng eventuell Méiglechkeet op der ADEM an Aussiicht gestallt kritt. Wat ass d'Argument vum Ministère? De RTPH wier kee Complement méi zur ADEM. D'ADEM kéint dat och alles, sou heescht et vun der Coordinatrice.

Hannergrond vun der Diskussioun wier effektiv de Wëlle vum Ministère, fir d'Mataarbechter vum Reseau an d'ADEM ze integréieren, se awer weiderhin ënnert dem RTPH-Kontrakt schaffen ze loossen, seet d'Lydie Künsch. "Dat wier legal, net richteg an et hätt ee sech gewiert."

RTPH / Rep. Pit Everling (25.10.19)

De fréiere Minister Nicolas Schmit hätt dat och agesinn an d'Thema wier bei him séier vum Dësch gewiescht, ma mat der Arrivée vum Dan Kersch wier d'Saach nees op d'Tapéit komm. Am Projet fir eng nei Konventioun, déi de Ministère am Fréijoer proposéiert hätt, wier genee deen Detachement bei der ADEM nees virgesi gewiescht. Den RTPH hätt doropshin eng Géigepropose gemaach. "Dat war dunn den Eclat. Per Mail krut ee gesot, datt et elo fäerdeg wier", esou d'Lydie Künsch.

Am zweeten Ulaf hätt de Reseau de Konventiounsprojet vum Minister dunn awer wëllen acceptéieren, ma ouni Succès. D'Lydie Künsch schwätzt generell vun enger gewësser Atmosphär: "Et gëtt versicht, den Daum dorop ze halen, bëssen e kommunistesche System. Ech fannen et schlëmm, datt et dem Ministère egal ass, datt 6 Leit op der Strooss sëtzen, dorënner eng schwanger Fra."

Et hätt een och dem Premier Xavier Bettel geschriwwen, et géif een nach op d'Äntwert waarden. Zënter 1997 gëtt et d'Beschäftegungsinitiativ, déi Leit op der Sich no enger Aarbecht begleet. Eegenen Aussoen no goufe méi ewéi 500 Dossiere pro Joer traitéiert, d'Succès-Quote wier zäitweis héich gewiescht. Bis 2014 wieren d'Leit fräiwëlleg komm, duerno goufe se via ADEM geschéckt, d'Resultater wieren du manner gutt gewiescht, esou nach d'Lydie Künsch. D'ASBL RTPH Consulting besteet iwwregens weiderhin, do gëtt mat Gemengen zesummegeschafft.