Kuerz no Hallefnuecht krut op der A13, tëscht Helleng a Fréiseng, een Automobilist ee Wëllschwäin ze paken. Dat melltden 112.

Wéi et heescht, gouf eng Persoun blesséiert. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vun Diddeleng a Fréiseng.

Zu Péiteng an der Lëtzebuerger Strooss hat et en Donneschdeg den Owend géint 22.30 Auer an engem Keller gebrannt. Hei ass kengem eppes geschitt. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Péiteng a Käerjeng.