Am Kader vun der Intronisatioun vum Keeser Naruhito, sinn de Lëtzebuerger Ausseminister an de Grand-Duc a Japan gereest.

En Donneschdeg hunn de Grand-Duc an de Jean Asselborn vun hirer Japan-Rees profitéiert, fir déi japanesch Firma Fanuc (Fuji Automatic Numerical Control) ze besichen, déi direkt um Fouss vum Mount Fuji läit.

An där Fabrick, déi hiren europäesche Sëtz zu Iechternach huet, gehéiert zu enger vun de weltwäit gréisste Constructeure fir industriell Roboteren. An Europa beschäftegt Fanuc iwwer 1.300 Leit, dovun 230 zu Lëtzebuerg.

E Freideg stoung donieft eng Entrevue mam japanesche Premier Shinzo Abe um Programm, deen d'bilateral Relatiounen tëscht béide Länner ervirgestrach huet an den Ofschloss vun hirem Openthalt a Japan war eng Visitt an der Seide-Fabrick "Mori Silk Factory".

Déplacement de Jean Asselborn au Japon (24-26.10.2019)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, effectue actuellement une visite de travail au Japon.

Le jeudi 24 octobre, SAR le Grand-Duc Henri, qui se trouve à Tokyo pour assister à la cérémonie officielle d'intronisation de l'Empereur Naruhito, et le ministre Jean Asselborn ont effectué une visite auprès de l'entreprise FANUC (Fuji Automatic Numerical Control) située au pied du mont Fuji, dans la périphérie de Tokyo. L'entreprise, dont le hub européen est à Echternach, figure parmi les plus grands constructeurs mondiaux de robots industriels.

Outre une visite du centre R&D et de la chaîne de montage, SAR le Grand-Duc Henri et le ministre Asselborn ont eu un échange de vues avec les dirigeants de l'entreprise. Pour répondre à la croissance attendue, la maison mère de FANUC au Japon a largement misé sur la R&D ainsi que sur l'expansion de sa capacité de production.

Les dirigeants de FANUC ont rappelé l'importance du Luxembourg en tant que hub européen et se sont félicités des excellentes relations commerciales entre le Japon et le Luxembourg. À noter que l'entreprise avait fait en 2012 du Luxembourg son quartier général européen.

Le vendredi 25 octobre le ministre Asselborn a accompagné SAR le Grand-Duc Henri à une entrevue avec le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe.

Les deux parties ont d'abord fait le point des relations bilatérales et se sont félicités de l'excellence de celles-ci. Ils ont par ailleurs souligné les importantes relations économiques qui existent entre le Grand-Duché et le Japon, évoquant notamment les chiffres importants des échanges commerciaux et des flux d'investissements entre les deux pays, ainsi que la présence importante d'acteurs japonais dans le secteur des services financiers.

Il convient de mentionner qu'en 2017 le Japon est devenu notre principal partenaire commercial en Asie en termes d'échange de marchandises qui a connu une croissance continue et atteint environ 500 millions d'euros en 2018. Les volumes échangés entre nos pays ont atteint 1,7 milliard d'euros en 2018, contre 1,08 milliard d'euros en 2016.