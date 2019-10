De Konsumenteschutzministère huet e Freideg den Owend matgedeelt, datt Glasstécker am Produit " Pollen en pelotes" kéinte sinn.

Et handelt sech ëm d'250-Gramm-Glas vun der Mark "Lune de Miel" mat de Verfallsdatumer 01/07/2021, 01/09/2021, 29/11/2021, 01/08/2021 an 29/11/2020.



Déi betraffe Päck goufen aus dem Verkaf geholl.

Schreiwes vum Gouvernement

Rappel du produit « POLLEN EN PELOTES 250g – LUNE DE MIEL », présence possible de morceaux de verre (25.10.19)

Communiqué par: Ministère de la Protection des consommateurs / Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées par les supermarchés Auchan que le produit « POLLEN EN PELOTES 250g – LUNE DE MIEL», est rappelé de la vente à cause de la présence possible de morceaux de verre.

Le produit en question a été retiré de la vente dans les magasins Auchan, mais une partie des produits a été vendue au consommateur final.

Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus consommer le produit suivant:

Nom : POLLEN EN PELOTES 250g – LUNE DE MIEL

Emballé par : FAMILLE MICHAUD Apiculteurs

Domaine Saint Georges,9 chemin de Berdoulou, 64290 Gan

Unité : Bocal en verre 250g

Code barre: 3 088540 006468

Numéros de lot : 1035781; 1038535; 1035169; 1037540; 1035211

Dates de durabilité: 01/07/2021; 01/09/2021; 29/11/2021; 01/08/2021; 29/11/2020

Origine : France

Seulement les produits avec les numéros de lot et les dates de durabilité minimale indiqués sont concernés.

