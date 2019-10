Ee Blesséierten gouf et e Freideg den Owend géint 18.40 Auer um Rouscht an der Lëtzebuerger Strooss. Do hat e Camion e Motard ze paken kritt.

Dat mellt de CGDIS. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vu Biissen an Ettelbréck, de SAMU an d'Police. Wärend de Rettungsaarbechte koum et zu Verkéiersbehënnerungen.