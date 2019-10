E Sonndeg um 3 Auer gëtt d'Auer vu Summer- op Wanterzäit geréckelt, dat heescht 1 Stonn no hannen op 2 Auer.

Domat gëtt d'Nuecht also 1 Stonn méi laang an et kann een deementspriechend eng Stonn méi laang schlofen e Sonndeg de Moien.

No vir oder no hannen? Wéi verhält een dat?

Zäitëmstellung bréngt ëmmer méi dacks gesondheetlech Problemer

Summer- oder Wanterzäit? Mir hu bei de Leit nogefrot!