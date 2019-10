Zënter Deeg protestéieren dausende Leit am Libanon géint Korruptioun an déi vun der Regierung geplangten Spuermesuren.

E Samschdeg sinn och zu Lëtzebuerg Mënschen op d’Strooss gaangen, fir hir Solidaritéit mat der libanesescher Populatioun zum Ausdrock ze bréngen.

Eng 30 Leit hate sech an deem Kontext an der Mëttesstonn op der Clairefontainesplaz an der Stad versammelt.