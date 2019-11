Sot eis Är Meenung: e Méindeg tëscht 12 an 13 Auer live op Radio Lëtzebuerg oder scho virdru via Repondeur, SMS, Facebook oder RTL.lu.

E Gaardenhaischen, den Ëmbau dovunner an d'Autorisatioune fir dee Chantier haten zu engem Politikum gefouert, dee senges Gläiche gesicht huet am Land - an ass mat der Demissioun vum Deputé-Maire vu senge politeschen Mandater op en Enn gaangen.

D'ganz Affär huet awer och gewisen, wéi séier op kommunalen Niveau kënnen Interesse mateneen vermëscht ginn.

Wat halt Dir vun der Déifferdenger, an aneren Affären?

Ass d'Vertraue vum Bierger an d'Politik grondleeënd nach ginn?

