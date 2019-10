De Réseau pour le travail et la promotion humaine reagéiert an engem Pressecommuniqué op d'Aussoe vum Dan Kersch an der Emissioun Background am Gespréich.

Mat der Iwwerschrëft "Le monde à l'envers !!" geet de Pressecommuniqué vum RTPH un. Et hätt een d'Aussoe vum Minister Dan Kersch an der RTL-Emissioun Background am Gespréich an Uecht geholl a géif feststellen, dass de Minister weiderhin eng falsch Versioun vun den Tatsaache géif verbreeden.

Den LSAP-Aarbechtsminister hat an der Emissioun annoncéiert, datt hien den Dossier ëm de Formatiounszenter RTPH un de Parquet weiderleede wäert. Den Dan Kersch sot nämlech, datt déi Responsabel vum RTPH eng nei Konventioun, sou wéi den Aarbechtsministère se proposéiert hat, ofgeännert zeréckgeschéckt hätt. "Hei soll iwwerpréift ginn, ob een net bewosst versicht hätt, de Partner ze täuschen."

Déi Accusatioune wieren absolut inakzeptabel, et wiere Beleidegungen a Calomnien, sou den RTPH.

PDF: Pressecommuniqué

Fakte wieren, dass de Minister an enger Versammlung vum 13. Mäerz ugedeit hat, e wéilt d'Collaboratioun mam RTPH änneren, andeems d'Personal vun der asbl bei d'Adem géif detachéiert ginn.

Den RTPH huet de Minister op d'Illegalitéit vu sou engem Changement opmierksam gemaach. D'Vergaangenheet hätt dann och gewisen, dass op d'mannst ee Minister wéinst ähnleche Praktiken hätt mussen demissionéieren.

De Minister hätt dann och um Enn vun der Reunioun bestätegt, dass et a gewinnter Form géif weidergoen an ee sech dat anert Joer wéinst anere Modalitéite géif erëmgesinn.

Deementspriechend grouss wier d'Iwwerraschung beim RTP gewiescht, wéi een de 14. Juni 2019 e Projet de convention a Form vun engem net-ënnerschriwwene Word-Dokument geschéckt kritt hätt. An deem Dokument wier z.B. och rieds gewiescht vun deem proposéierten Detachement.

Den RTPH huet de Projet ugepasst, mat Ännerungen, déi an hiren Aen néideg wieren, an hätt deen dann zesumme mat engem Bréif via Recommandé den 2. Juli 2019 un de Minister geschéckt. De 17. Juli 2019 hätt een dat Ganzt dann och nach emol via Mail verschéckt, well de Recommandé bis dohin nach net beim Ministère ukomm wier.

Als Reaktioun op d'Schreiwes, hätt de Minister den RTPH driwwer informéiert, dass d'Konventioun net verlängert géif ginn, wat gläichbedeitent war mat der Entloossung vum gesamte Personal.

Den RTPH besteet drop, dass d'Benevolle sech näischt virzewerfen hätten, an dass d'Majoritéit vun hinnen engagéiert wier, ouni hir Stonnen zanter 20 Joer ze zielen, dëst am Déngscht vu Leit, deenen et net gutt geet. Dowéinst géif een dës Plainte vum Minister als eng inakzeptabel Beleidegung gesinn. Et wier eng "dénonciation calomnieuse", déi juristesch ugräifbar wier.