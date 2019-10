Am Kader vun engem Déifstall freet d'Police ëm d'Hëllef aus der Bevëlkerung.

Eng Fra an e Mann hunn an der Stad eng Posch aus engem Geschäft an der Rue Philippe II mat goe gelooss.

Hiweiser iwwert den Openthalt, wéi och zur Identitéit vu béide Persoune si fir d'Police aus der Stad. D'Tëlefonsnummer vum Kommissariat ass den (+352) 244 40 1000.