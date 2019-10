E Freideg ass mat Allerhellgen e gesetzleche Feierdag, deemno musse Butteker den Donneschdeg den Owend um 19 Auer hir Dieren zoumaachen.

Eng Exceptioun gëllt just fir Betriber, déi am Kollektivvertrag festgehalen hunn, datt et erlaabt ass, um Virowend vu Feierdeeg d'Diere bis 20 Auer owes opzeloossen. Esou eng Klausel gëtt et zum Beispill bei gréissere Supermarchéen, déi also den Donneschdeg den Owend bis 20 Auer op hunn, mee wou dann d'Salariéen och extra fir dës supplementär Stonn bezuelt ginn.

Den OGBL fuerdert an deem Kontext eng fortschrëttlech Reform vum Gesetz, dat d'Ouvertureszäiten reegelt, well d'aktuell Situatioun mat ministeriellen Exceptiounen net méi ze hale wier.

Offiziellt Schreiwes vum OGBL

POUR RAPPEL: LE 31 OCTOBRE, LES COMMERCES DOIVENT FERMER À 19H

Demain, 31 octobre, les commerces devront, en principe, fermer leurs portes à 19h.

La veille d'un jour férié (à l'exception des veilles de Noël, de Nouvel An et de la Fête Nationale), les commerces doivent fermer leurs portes à 19h au plus tard. Cela vaut évidemment aussi pour le 31 octobre, veille de la Toussaint.

La loi prévoit une seule exception à cette règle: les entreprises qui ont une clause les y autorisant dans leur convention collective de travail (CCT) peuvent ouvrir jusqu'à 20h.

Il y a pourtant régulièrement des entreprises qui ne respectent pas cette disposition légale et qui ouvrent jusqu'à 20h, sans qu'une clause dans leur CCT les y autorise. Ces entreprises, en plus de contourner une clause qui protège les salariés, sapent les droits de négociation des syndicats.

Suite à une première communication à ce sujet, certaines entreprises ont régularisé leur situation et trouvé un accord avec l'OGBL afin d'introduire une clause dans leur CCT les autorisant à ouvrir jusqu'à 20h. On peut notamment citer dans ce contexte Auchan, Cora et Match qui, suite à l'intervention de l'OGBL, paieront des majorations à leurs salariés travaillant entre 19h et 20h la veille d'un jour férié. A noter aussi que d'autres entreprises ont déjà une clause dans leur CCT les autorisant à ouvrir jusqu'à 20h depuis quelques années.

Il est aujourd'hui plus important que jamais de faire respecter les lois existantes en matière d'heures d'ouverture et de protéger les salariés des attaques du patronat, qui revendique une libéralisation totale de celles-ci.

L'OGBL rappelle qu'il revendique une réforme progressiste de la loi sur les heures d'ouverture dans le commerce et une meilleure protection des salariés. La situation actuelle, où la loi est contournée à travers des dérogations ministérielles, n'est pas tenable.

L'OGBL se réserve le droit d'agir à l'encontre de toute entreprise qui ne respecterait pas la législation en matière d'heures d'ouverture.

Leurs heures d'ouverture sont nos heures de travail!

Communiqué par le syndicat Commerce de l'OGBL

le 30 octobre 2019