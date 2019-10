De Finanzberoder krut 2009 an Algerien Korruptioun a Blanchiment virgehäit a gouf zu enger laanger Prisongsstrof veruerteelt.

De Lëtzebuerger mat algeresche Wuerzele Med Chani ass nees op fräiem Fouss. De Finanzberoder, deen 2009 an Algerien Korruptioun an Blanchiment virgeheit kritt huet an zu enger laanger Prisongsstrof veruerteelt gouf, souz insgesamt 10 Joer an Algerien am Prisong.

De Mann huet d’Virwërf am Kader vum Bau vun enger Autobunn ëmmer nees kontestéiert. De Med Chani war 2015 och an en Hongerstreik getrueden, fir op seng schwiereg Haftbedingungen hinzeweisen, wou ënnert anerem och vu Folter rieds gaangen ass. Seng Famill a seng Frënn hunn alles a Beweegung gesat, fir och zu Lëtzebuerg op seng Situatioun opmierksam ze maachen. Am Juni 2015 hat e "Comité de soutien" eng Manifestatioun virun der Chamber organiséiert.

Elo ass de Mann, deen déi duebel Nationalitéit huet, nees op fräiem Fouss an zeréck zu Lëtzebuerg.