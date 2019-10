Am Lokale gouf et 2 Blesséierter e Mëttwoch den Owend zu Munneref an der Réimecher Strooss, wéi sech zwee Gefierer ze pake kruten.

D’Secouristen vu Munneref, Schengen, grad wéi Ambulanzen vu Beetebuerg an Diddeleng waren op der Plaz. Ee Blesséierten gouf et och kuerz no 1 Auer zu Biereng an der Ettelbrécker Strooss, wou en Auto widdert eng Fassad geknuppt ass.