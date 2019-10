Op der Lëtzebuerger-däitscher Grenz um Parking Markusbierg war engem Camionneur aus Polen ee loucht Geräisch, eng Zort Klappen opgefall.

Et hate sech 8 Flüchtlingen an der Remorque verstoppt, déi de Camionneur virdrun hei an d‘Land siche komm war.

Déi 8 Persounen, 6 Erwuessener an 2 Jugendlecher aus Afghanistan, Irak respektiv Iran konnte kuerz drop gestallt ginn.

Si ware vu Paräis op Lëtzebuerg komm a wollten dono mam Camion weider Richtung Groussbritannien.