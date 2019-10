De Mann ass zu Fouss ënnerwee a gouf vir déi leschte Kéier géint 13 Auer en Donneschdeg op engem Feldwee bei der Bungerefer Mille gesinn.

De Mann huet eng korpulent Statur, kuerz gro Hoer, huet e Baart an dréit e Brëll. Hien huet e blo-groe Jogging a Wanderschong un an huet och e schwaarze Rucksak bei sech. Eng grouss Sichaktioun gouf schonn an d'Weeër geleet, esou d'Police.

All Informatiounen iwwert de Mann, respektiv Indice, wou de Mann sech kéint ophalen, si fir d'Police vun Dikrech, dat um 244-808500 oder um 113.