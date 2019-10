Wann der dëser Deeg an ärer Bréifboîte en Opruff vun ärer Por fannt, fir een Don ze maachen, fir d'Kierch an ärem Duerf ze retten, sou ass dat schonn echt.

Leit aus der Por Äischdall-Helpert kruten elo zum Beispill sou ee Bréif. Trennung vu Kierch a Staat huet jo mat sech bruecht huet dass de Bistum selwer an Zukunft déi meescht Kierchen am Land finanzéiere muss. Zu Béiwen un der Atert sinn dat zum Beispill 4.000 Euro d'Joer Ënnerhalt an 1000 Euro d'Joer Loyer déi un d'Gemeng ginn. An dëser Por wieren am ganze 17 Kierchen op Doen ugewisen.

Wann d’Kierch zu Béiwen un der Atert net mat Hëllef vu Spende gerett gëtt, gëtt se entweiht, seet de lokale Parverband. Da géife keng kierchlech Evenementer ewéi Massen an Dafen organiséiert ginn. De Grond ass d’Gesetz iwwert d’Ofschafe vu deenen 285 Kierchefabrécken, wat am Mee zejoert a Kraaft getrueden ass. Deemools ass een Deel vun de Kierchen un de Kierchefong gaangen an ee weideren Deel an de Besetz vun de Gemengen. D’Por Äischdall-Helpert wou ënnert anerem Biissen a Sëll dra sinn, huet 21 Kierchen. 4 Kierchen gehéieren dem Kierchefong a 17 de Gemengen.

D’Land zielt 486 Edifices religieux, also Kierchen an aner reliéis Bauten. Nieft der Por Äischdall-Helpert, wieren dei aner 32 Poren zu Lëtzebuerg och op Donen ugewisen. Dat well ee keng Moyene hätt, fir Kierchen ze bedreiwen.

Fir d’Käschte vun de Kierchegebaier ze decken, gëtt eben op Done gezielt mee eben och op d’Valoriséierung vun den Terrainen. Beispillsweis freet een d’Betriber fir eng Ënnerstëtzung. Fir eben d’Bierger iwwert d’Donen z’informéiere waren an der Por Äischdall-Helpert eng sëllechen Informatiounsversammlungen.

Déi Kierchen, déi de Gemenge gehéieren an déi de Kierchefong net wëll lounen, ginn entweiht.