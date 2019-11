Géint 9h30 Auer koum et zu engem Tëschefall an der Montée de Clausen, wéi e Camion an eng Bréck gerannt ass an hei d'Strooss komplett blockéiert huet.

Den ACL hat dësen Accident fréi gemellt an och d'Leit opgefuerdert, op der Plaz opzepassen. Kuerz dono koum och d'Nouvelle, datt d'Strooss a béid Richtungen zou wier. Ma géint 10 Auer war de Camion schonn nees geraumt, e Stolträger vun der Bréck soll RTL-Informatiounen no beschiedegt gi sinn. D'CFL hunn dann och matgedeelt, datt d'Zich vun der Linn 10 op dëser Plaz fir den Ament musse méi lues fueren, well d'Bréck beschiedegt gouf. De Communiqué vun den CFL

En raison de l’endommagement d’un pont par un tiers au niveau de la Montée de Clausen, peu avant 9h30, la circulation des trains est ralentie sur la ligne 10, dans les deux sens. Aucune donnée n’est encore disponible quant à la durée de cette perturbation. Des retards et suppressions sont à prévoir. Les CFL prient d’excuser les désagréments causés et vous tiendront informés de l’évolution de la situation. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires sur le site www.cfl.lu et sur l’application CFL mobile.