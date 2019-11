Op der Cour d'appel an der Stad koum de suspendéierte Schoulmeeschter vu Biissen en Dënschdeg am Nomëtten e bësse besser dovu wéi an 1. Instanz.

Mat 8 Joer Prisong, 6 dovu mat Sursis probatoire, krut hien nämlech ee Joer Sursis méi. Et blouf awer bei de Verbueter vun 10 Joer, fir Schoul halen ze däerfen, a vu liewenslänglech, fir Kontakt mat Mannerjäregen ze hunn. De Mann, dee vun 2001 u Schoulmeeschter zu Biissen war, hat ënnert anerem wéinst "Attentat à la pudeur" de Prozess gemaach kritt. D'Faiten, déi géint hien zréckbehale goufen, goungen op den Zäitraum tëscht 2007 an 2015 zréck.