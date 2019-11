Et ass wuel dat Schlëmmst, wat Eltere geschéie kann: e Kand ze verléieren. D’Claudine an de Laurent François hunn dat direkt zwee Mol missen duerchmaachen.

Hir Zwillinge si bannent kuerzer Zäit no der Gebuert gestuerwen. Si si sougenannt Stärekanner, also Bëbeeën, déi kuerz virun, wärend oder no der Gebuert stierwen. En Thema iwwert dat net genuch geschwat gëtt, fannen d'Claudine an de Laurent François an erzielen eis dofir hir Geschicht.

"Eng Situatioun, déi ee kengem Mënsch wënscht a wou een näischt ka maachen"



Op 1.000 Gebuerte stierwen zu Lëtzebuerg ronn 8 Kanner an der éischter Woch oder komme schonn dout op d'Welt. De Vic an de Max, dem Claudine a Laurent hir Zwillingen, si viru véier Joer och kuerz no der Gebuert gestuerwen. Si si just puer Minutten, respektiv puer Deeg al ginn. D'Schwangerschaft ass sou wäit normal verlaf, bis et am 6. Mount zu Komplikatioune komm ass: d'Claudine hat Bluddungen. Am Spidol krut si ënnert anerem Medikamenter, fir d'Wéien ze blocken. Eng Fréigebuert sollt verhënnert ginn.

Wéi eescht et war, hätt d'Claudine awer net gesot kritt. Bis et no puer Deeg op eemol ganz séier gaangen ass. De Vic, deen éischten Zwilling, war ënnerwee. Vue dass de Laurent kuerz virun der Gebuert Heem geschéckt ginn ass, war hien net dobäi, wéi de Vic op d'Welt komm ass. Am Spidol ukomm, krut hien direkt gesot, dass de Vic et net gepackt hätt. 5 Minutte laang huet hie just gelieft.

Eng hallef Stonn drop koum dunn de Max. Hien ass direkt an d'Couvreuse komm, wou en un 11 Maschinnen ugeschloss war, déi säin Zoustand permanent iwwerwaacht hunn. No zwee Deeg op der Neonatologie dunn awer deen nächste Schock an eng schwéier Decisioun hunn op d'Claudine an de Laurent gewaart. Wéinst Gehirbluddungen hu si och de Max misse goe loossen. Iwwerfuerdert an hëlleflos waren déi jonk Elteren der Situatioun ausgeliwwert.

E laangen Trauerprozess

Den Doud vun engem Kand, egal ob plëtzlech oder erwaart, ass fir d'Elteren ëmmer en traumatescht Erliefnis, seet d'Psychologin Jeanne Chomé. Si schafft bei Omega90 a begleet zanter méi wéi 20 Joer d'Leit an hirer Trauer. An esou enger Situatioun wier et wichteg, de Betraffene Raum ze gi fir all hir Gefiller. Si recommandéiert den Elteren en Abschid z'organiséieren an eng Plaz ze hunn, wou een trauere kann, wéi zum Beispill e Bëschkierfecht. Et wier nämlech een elementaart Bedierfnis a Kontakt ze bleiwen an ze weisen, dass d'Kand net vergiess gëtt. Betraffen Eltere sollte sech awer och Pausen an der Trauer erlaben, erkläert d'Jeanne Chomé.

Ech soen dat och ganz dacks den Elteren: "Dir däerft och mol Pause maachen an ärer Trauer. Dir däerft och einfach emol mat Frënn iesse goen, dir däerft och mol iwwert e blöde Witz laachen. Dir braucht déi Pausen, fir duerch déi nächst Well vu Péng erëm kënnen duerchzegoen."

D'Claudine an de Laurent kruten nom Verloscht vun hire Kanner vill Ënnerstëtzung vu Frënn, Famill a Noperen, déi si ronderëm d'Auer encadréiert hunn. No zwee Méint huet d'Claudine awer och decidéiert, bei eng Psychologin ze goen, fir mat hirer Roserei eens ze ginn. Si wier rosen op sech selwer gewiescht, esou d'Claudine.

"Et war meng Roserei, dass ech domat net eens gi sinn. Et war meng Roserei, dass ech mir d'Schold ginn hunn, dass mir an deem Misär sëtzen. Dass mäi Kierper net capabel war, déi zwee ze beschützen. Et war déi Roserei, dass ech him [dem Laurent] am Fong ewech geholl hunn, Papp ze ginn. An mer och d'Fro gestallt hunn: 'Sinn ech iwwerhaapt capabel Mamm, ze sinn? Ass dat do net en Zeechen?'. Ech hat einfach d'Roserei op MECH sëtzen."

Dem Laurent huet et gehollef, vill doriwwer ze schwätzen, sief et mat Kollegen oder mam Claudine. De Verloscht vun den Zwillingen hätt awer déi ganz Famill schwéier getraff. Ee klenge Beemche virum Haus soll un déi Zwee erënneren, an hinnen eng Plaz doheem ginn. An och am Haus fënnt ee kleng Erënnerungsstécker a virun allem Fotoen. Se wieren en Zeechen dofir, dass déi zwee Jongen existéiert hunn, dass si do waren, erkläert d'Claudine.

© RTL Archiv

"Dein Sternenkind" – Benevol Fotografen ënnerstëtze betraffen Elteren

Wéi wichteg déi éischt an déi lescht Fotoe vun engem Stärekand sinn, weess och d'Alexandra Emmel, eng däitsch Fotografin. Zanter dräi Joer mécht si Fotoe vu Neigebuerenen a klenge Kanner. Ma virun engem Joer ass si och der däitscher Organisatioun "Dein Sternenkind" bäigetrueden. Dat si 600 Fotografen, déi bénévol Fotoe vun de verstuerwene Bëbeeë maache ginn. Vue dass si selwer 2 Feelgebuerten hat a just Ultraschallbiller vun hire Kanner huet, wëll si aneren Elteren dëst Geschenk maachen.

Iwwert eng App ginn d'Fotografe vun "Dein Sternenkind" all Kéiers alarméiert, wann an hirem Radius ee Kand stierft. Op schlëmmen Deeg, géing den Handy bis zu 15 Mol schellen, erzielt d'Alexandra. Si iwwerhëlt de Gros vun de Fäll an der Regioun, 25 Kanner huet si eleng an engem Joer fotograféiert. Aushale loosse sech déi Situatioune just duerch déi puer schéi Momenter, erkläert si.

„Wenn die Eltern zum Beispiel ihr Kind auf dem Arm haben, und sie schauen sich das ganz genau an und bestaunen das. Und da werden dann Gemeinsamkeiten entdeckt. Die Atmosphäre ist nicht immer nur traurig, es gibt auch schöne Momente."

Vue dass zu all Zäit een neien Asaz erakomme kann, steet dem Alexandra hir Wallis ëmmer prett. Decken, Mutzen, Kierf an Accessoiren hëlt si mat. An zwee Fotoapparater, falls et technesch Problemer géinge ginn.

Hiren alleréischten Asaz hat d'Alexandra virun engem Joer bei der Famill Baden. D'Eva an de Christoph hunn hire Bouf verluer, just 6 Wochen éiert hien hätt sollten op d'Welt kommen. Vun den Hiewamme si si iwwert d'Méiglechkeet informéiert ginn, ee professionelle Fotograf kommen ze loossen. Si wieren um Ufank skeptesch gewiescht, ma elo gesi si et als déi bescht Decisioun, déi si konnten huelen.

Mat de meeschten Elteren huet d'Alexandra nach Kontakt, ma dëst Treffen, ee Joer méi spéit, ass besonnesch emotional.

"Es ist einfach schön, wenn ich dann immer noch ein Teil davon bleibe und immer noch ein bisschen dazu gehöre. Weil sie lassen mich in einem ganz schlimmen und intimen Moment mit dazu, und ich bin ein wildfremder Mensch. Außer den Eltern und den Hebammen bin ich oft der einzige Mensch, der diesen kleinen Menschen kennenlernen darf. Und das ist für mich natürlich eine Ehre."

© RTL Archiv

"Et denkt een un déi Momenter, déi ee mat hinne verpasst"

De Verloscht vun engem Kand ass eng Erfarung un där vill Koppelen zerbriechen. D'Claudine an de Laurent hätt et awer méi zesumme geschweesst. Nëmmen dräi Méint méi spéit war d'Claudine och erëm schwanger – mam Claire. Eng bewosst Entscheedung, wéi si seet. D'Schwangerschaft wier awer alles aneres wéi schéi gewiescht. Et waren 9 Méint gepräägt vun Angscht a Suergen, erzielt d'Claudine.

Dat 3 Joer jonkt Claire weess, dass hatt zwee grouss Bridder huet. Zesumme geet déi kleng Famill och dräi Mol d'Joer op Hamm, wou de Vic an de Max ageäschert a verstreet goufen. Op hirem Dag, Allerhellegen an um Kleeserchersdag besiche si d'Zwillingen.

"Et denkt een einfach nach eng Kéier un all déi Momenter, déi ee mat hinnen hat. An et stellt ee sech ëmmer vir, wéi wär et gewiescht, wann se nach do wären. (...) Et denkt een un déi Momenter, déi ee mat hinne verpasst."

Mat der Zäit géing een zwar léieren, mam Verloscht eens ze ginn, ma present bleift en ëmmer. Mat hirem Témoignage wëllen d'Claudine an de Laurent net nëmmen een Tabu briechen, mä och anere Betraffene Kraaft ginn a weisen, dass se net eleng sinn.

Méi Informatiounen iwwert de Service vun "Dein Sternenkind" ginn et op der Internetsäit www.dein-sternenkind.eu.