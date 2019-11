Bis Chrëschtdag nach ëmmer soll e Gesetzprojet um den Dësch leien, fir bis den nächste Summer e gudde Kader stoen ze hunn.

D’Datebanke bei Police a Justiz gi besser gereegelt, dat sot de François Bausch e Mëttwoch de Moien no enger Sitzung vun den zoustännege Chamberkommissiounen. De grénge Minister fir bannenzeg Sécherheet sot, et wéilt ee sech un der Belsch inspiréieren. Dem Minister no wier et elo awer och un der Chamber ze soen wat se wëll.

Ënnert anerem muss decidéiert ginn wéi eng a wéi vill Leit Zougank op d'Datebanken hunn, wéi d’Bierger kënnen nofroen wien op hir Donnéeën zeréckgegraff huet, wéi laang d'Donnéeën an den Datebanke bleiwen, respektiv wéini a wéi laang d'Donnéeën archivéiert ginn.

Graff resuméiert, ass d’Fro wéi wäit een Dateschutz an eng effikass Police- a Justizaarbecht ënnert een Hutt ka bréngen.