Am Produit "Pâte à tartiner aux noisettes 13% (400g)" sinn Allergenen dran, déi an der Lëscht vun den Ingredienten net ernimmt ginn.

Dëst huet Delhaize der Sécurité Alimentaire matgedeelt. Betraffe Leit, déi op Mandelen a Macadamianëss allergesch reagéieren, sollen de Produit net consomméieren.

Communiqué

Avertissement allergène: Rappel du produit «Pâte à tartiner aux noisettes 13% (400g)» de la marque «Boerinneke» (06.11.2019)

Communiqué par: Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées par la société Delhaize que le produit «Pâte à tartiner aux noisettes 13% (400g)» de la marque «Boerinneke», contenant les allergènes «Amande» et «Noix de Macadamia» non mentionnés sur l'étiquette a été distribué au Luxembourg dans les magasins Delhaize.

Le produit en question a été retiré de la vente dans les magasins Delhaize, mais une partie des produits a été vendue au consommateur final.

L'allergie alimentaire est une réaction anormale à une substance (appelée allergène) contenue dans un aliment. Suite à l'ingestion de cette substance, les personnes susceptibles peuvent présenter des symptômes cliniques variés (p. ex : affections cutanées, oculaires, problèmes digestifs et respiratoires).

Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs allergiques aux amandes et/ou aux noix de macadamia de ne plus consommer le produit suivant :

Nom : Pâte à tartiner aux noisettes 13 %

Marque : Boerinneke

Unité : 400 g

Date de durabilité minimale (DDM) : 08/11/2020

Code barre : 5411146260398

Numéro de lot : L9220

Les consommateurs qui ne sont pas allergiques aux amandes ou aux noix de macadamia peuvent consommer le produit sans danger.

En cas de questions, les consommateurs peuvent s'adresser à:

Division de la sécurité alimentaire

7A, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Tél. : +352 247 75620

Fax : +352 27 47 80 68

E-mail : info@securite-alimentaire.public.lu